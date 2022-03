Tutto in pochi giorni: una nuova Necropoli in corso Vercelli e resti romanici nei pressi della cattedrale con la mente proiettata all’Anfiteatro. Questa è Ivrea, una città che trasuda di storia, terreno fertile per gli appassionati di archeologia e di un gruppo di persone che fin dal 1973 si sono messe insieme fondando il “Gruppo archeologico canavesano”, con lo scopo di raccogliere, studiare e documentare la storia antica di questa terra.

Il prossimo anno l’associazione, che ha sede a Bollengo in via Cossavella, compirà 50 anni e già si pensa ad un fitto programma [...]