La delibera ha fatto capolino sull’albo pretorio nei giorni scorsi.

Racconta, senza tanti giri di parole, di una proposta di adeguamento delle tariffe ricevuta via email il 13/04/2022 da parte della Dussmann Service srl. Niente di anomalo: lo prevede il contratto.

Molto in sintesi la ditta, che in città si occupa delle mense scolastiche, ha segnalato che l’equilibrio economico e finanziario risulta essere gravemente compromesso da molteplici fattori dovuti all’emergenza Covid-19 e alla guerra in Ucraina, con un aumento considerevole ed imprevisto del costo delle materie prime, delle bollette di luce e gas e un [...]