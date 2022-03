Continua la politica degli annunci dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Sertoli.

“Venghino signori vengono…” è della scorsa settimana un comunicato attraverso cui la giunta ha informato mezzo mondo d’aver richiesto circa 2 milioni e mezzo (il massimo che si poteva) per la manutenzione straordinaria del Viadotto “XXV Aprile” (conosciuto come Terzo Ponte) e la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici. Per l’esattezza il valore totale dei progetti candidati ammonta a 2.493.044 euro e la parte di cofinanziamento comunale a 43.044 euro complessivi.