IVREA. Due bandi di concorso

Sono indetti 2 concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno per i seguenti seguenti posti vacanti:

– n.1 posto di “Dirigente” – presso l’Area sviluppo economico e risorse finanziarie;

– n.4 posti di “Specialìsta di servizio” – cat. D – posizione economica D1 – per profili in ambito amministrativo-contabile.

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, nonché gli schemi di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune – Concorsi e Selezioni – Concorsi pubblici.

TERMINE SCADENZA BANDI DI CONCORSO: entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami e precisamente entro il 1° OTTOBRE 2020.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale (Via Piave n.2 – tel. 0125/410.269/271/238 – email: personale@comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (Corso Cavour n. 1 angolo Via Piave – tel. 0125/410.202 – email: urp@comune.ivrea.to.it).

