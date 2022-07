Una variazione di bilancio al bilancio di previsione (ci si scusi per il giro di parole) recentemente approvato. Udite udite, della bellezza di 400 mila euro. Dà un po’ l’impressione di una giunta che naviga a vista, ma tant’è! In ogni caso di questo si parlerà durante il consiglio comunale convocato per il 20 luglio.

Serviranno, tanto per cominciare, per la realizzazione di un secondo ascensore per l’ospedale. In verità che occorresse risolvere il problema del “sali e scendi” è sempre stato chiaro a tutti tranne all’assessore Michele Cafarelli. Le Opposizioni glielo hanno detto [...]