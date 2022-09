IVREA. Un 26enne è morto in seguito ad un incidente stradale avvento questa mattina in via Torino, all’altezza della chiesa di San Bernardo.

Era in sella ad una Vespa e si è scontrato con una Lancia Y proveniente dalla direzione opposta e impegnata a svoltare a sinistra in Canton Burzio. Coinvolta nel sinistro anche una Volkswagen. La dinamica al vaglio della polizia municipale di Ivrea.

La strada è chiusa per permettere i soccorsi.

