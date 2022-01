Calende greche per la risoluzione dell’enigma sul Movicentro. Ce la faranno i nostri eroi (Elisabetta Piccoli & C.) a sbrogliare la matassa in cui son riusciti ad arrotolarsi?

Abràcadabra, sull’albo pretorio, è comparsa nei giorni scorsi una delibera che la dice lunga sui tempi…

Si dice che a seguito della perizia affidata nella primavera dello scorso anno ai geometra Andrea Ferri e Gianluca Apolloni oggi si ritiene opportuno incaricare uno studio notarile per la redazione di una bozza sul diritto di superficie da sottoporre a Rete ferroviaria Italiana per la sottoscrizione.

L’incarico è stato [...]