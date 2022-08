Con l’arrivo del ‘Certification of membership” Ivrea entra ufficialmente nel ‘Mayors for peace‘, associazione internazionale di città che intendono portare avanti campagne per l’abolizione delle armi nucleari, per la pace, la tutela dei diritti umani e dei profughi, la lotta alla povertà e al degrado ambientale. Il certificato è accompagnato da una lettera di Kazumi Matsui, sindaco di Hiroshima e presidente di Mayors for peace.

L’adesione alla ‘rete’ era stata deliberata dalla giunta comunale lo scorso 6 luglio. “Il sindaco di Ivrea – informa una nota dell’amministrazione – ha risposto al presidente di Mayors for Peace convenendo sulla necessità di politiche della pace in un momento di grande difficoltà per il mondo e sulla necessità di mettere in atto tutte le azioni possibili per fare in modo che cessino le guerre”.

“È sempre più insopportabile – dichiara il sindaco, Stefano Sertoli – l’idea stessa di una guerra, di vittime o danni collaterali. E tuttavia, continuiamo ad assistere a conflitti e scontri armati in molte parti del mondo. È più che mai necessario mettere in atto tutte le azioni possibili per portare l’umanità e tutte le Nazioni a ripudiare nei fatti e definitivamente la guerra. Per questo, a 77 anni dal lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ha sempre più senso parlare di pace, perché il ricordo non si affievolisca col passare del tempo, ma si trasformi in quel terreno su cui coltivare valori di uguaglianza, tolleranza, solidarietà e, appunto, di pace.”

