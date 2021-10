IVREA (COMUNICATO). Il Distretto del Commercio della Città di Ivrea ha ufficialmente avviato le prime iniziative. Per quanto riguarda la formazione, il prossimo 21 ottobre, è previsto il primo dei corsi gratuiti, riservati agli operatori commerciali della Città di Ivrea, agli esercenti, agli operatori turistici, sia titolari che dipendenti/collaboratori, con l’obiettivo di valorizzare e qualificare la rete commerciale, elevando la qualità dell’offerta. I temi trattati sono stati definiti sulla base dell’analisi dei dati dei questionari somministrati durante gli incontri organizzzati con gli operatori economici del territorio.

IL PROGRAMMA:

COSA CAMBIA CON UN DUC? Fare rete tra le attività locali: come promuovere, comunicare e realizzare nel Distretto azioni per lo sviluppo dell’imprese a del territorio in chiave strategica. Docente Arch. Elena Franco – Giovedì 21 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.00

FUTURO PROSSIMO: Elementi di accoglienza, tecniche di vendita e supporto alla clientela nel punto vendita fisico e digitale per la promozione turistica del territorio e del commercio locale. Docente Francesco De Gregorio – Mercoledì 27 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.00

DESTINAZIONE DUC: Costruire attività per la promozione turistica del territorio e del commercio locale e per pianificare un territorio inclusivo e a misura di tutti. Docente Giovanni Ferrero – Mercoledì 10 novembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Collegata a questo terzo corso ci sarà l’iniziativa “CONOSCERE PER RACCONTARE”: una passeggiata di approfondimento del patrimonio artistico e culturale della città a cura delle Guide Turistiche GIA PIEMONTE. La data sarà concordata con i partecipanti al corso.

I corsi si svolgeranno in presenza, previa esibizione del green pass, presso la Sala Santa Marta, Piazza Santa Marta – Ivrea.

L’obiettivo della Regione Piemonte, con l’istituzione e il finanziamento dei Distretti, è quello di introdurre modelli innovativi di sviluppo per sostenere e rilanciare il commercio e creare un sistema strutturato e organizzato territorialmente; questo è anche l’impegno che si è posta l’Amministrazione Comunale, grazie alla fondamentale collaborazione con il principale partner Ascom Confcommercio Torino.

Auspico la partecipazione di molti operatori, sia perché si terranno in presenza per cui sarà un’occasione di confronto che da molti mesi non era possibile, sia perché ritengo possano essere utili per integrare le loro competenze e ripartire in maniera positiva

L’Assessore al Commercio, Costanza Casali: “Sono molto lieta di poter iniziare questi corsi proprio nel momento della ripartenza, dopo il difficile periodo che hanno dovuto affrontare i commercianti. Posto che il Distretto è trasversale e considera anche turismo e cultura come volano di potenziali ricadute sul commercio, ho voluto che fossero inclusi un corso e una passeggiata di approfondimento sul patrimonio artistico e culturale della città studiati appositamente per i commercianti. La prima necessità che ho manifestato quando abbiamo deciso di aderire al Bando Regionale era che il nascente Distretto realizzasse azioni concrete, che potessero realmente essere di supporto al commercio, e credo che questi corsi vadano in quella direzione. Auspico pertanto la partecipazione di molti operatori, sia perché si terranno in presenza per cui sarà un’occasione di confronto che da molti mesi non era possibile, sia perché ritengo possano essere utili per integrare le loro competenze e ripartire in maniera positiva”.

La Presidente Ascom di Ivrea Canavese, Luisa Bice Marchelli: “Il nostro tessuto commerciale necessita di una ventata di novità e di un sostegno per far emergere la nuova missione di Ivrea come destinazione turistica. Le attività commerciali richiedono oggi una informazione in tal senso e sono disponibili e interessate a conoscere le nostre peculiarità e i punti di forza da divulgare alle nuove esigenze sia del mercato locale sia da quelli provenienti da altre regioni italiane e paesi limitrofi, che stanno scoprendo Ivrea. La scelta delle tematiche per i primi corsi è fondamentale per offrire un panorama di opportunità. E in secondo tempo, seguiranno tematiche sempre più specializzate per favorire la conoscenza e l’accoglienza del territorio”.

Per informazioni e adesioni: tel. 335 5316903

mail: distrettodelcommercio@comune.ivrea.to.it

