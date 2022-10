Disleporedia è pronta a rinnovarsi. Gli ultimi anni non sono stati facili, in cui molte restrizioni e limitazioni hanno minato anche la gioia più bella, quella del volontariato. Del resto, l’azione del volontariato è qualcosa che deve venire dal cuore e non da un senso di obbligo e non è sempre facile riuscire a gestire la vita lavorativa con il resto della propria quotidianità.

Disleporedia che da circa 11 anni lavora senza sosta nel supporto alle famiglie con ragazzi DSA, non ha attraversato un periodo facile. Abbiamo rischiato di vedere in fumo tutti i sacrifici fatti in questi anni, Abbiamo rischiato di dover chiudere le porte di questa associazione che tanto ha fatto e tanto ha dato, non solo alla comunità eporediese ma all’intero territorio.

Bene una buona notizia!! Quel progetto di volontariato nato da un gruppo di genitori è pronto a restare vivo. Non ci siamo arresi, coinvolgendo nuove persone, dando vita a nuove iniziative, in attesa di poter operare nel migliore dei modi. Qualche mese fa abbiamo lanciato una richiesta di aiuto e qualcuno ci ha ascoltato, rendendosi conto di quanto fosse importante preservare la nostra realtà.

Quando in qualità di Presidente lanciai il messaggio del rischio di chiusura non mi aspettavo tanto clamore, tanta eco. Molte persone hanno condiviso sui socia il mio post, mi hanno contattato in privato, e testate giornalistiche si sono rese disponibili a far girare il mio appello. Questo, molto probabilmente, ha contribuito a creare uno scossone negli animi delle persone (devo dire con rammarico nessun cenno da parte dell’amministrazione comunale). Molta gente mi ha contattato per sapere cosa stesse succedendo, e per capire come poter dare una mano. Alcuni di loro si sono resi disponibili a portare avanti questo progetto, insieme. Una realtà così importante non poteva sparire, e credo che ne abbiano colto il senso in molti.

Qualcosa di concreto si è mosso: Abbiamo definito in questi giorni una nuova e utile collaborazione con l’APS Epicentro/l’Isola un’associazione di Promozione Sociale affiliata ad AICS costituita nell’ottobre 2015. L’associazione è composta da un gruppo di educatori, insegnanti, psicologi e operatori sociali che lavorano con competenza, passione ed empatia integrando reciprocamente le loro professionalità e i loro interventi per costruire progetti individualizzati a sostegno di bambini, ragazzi, adulti e famiglie nel settore del sostegno allo studio. L’associazione Epicentro/l’Isola ha come focus l’obiettivo di progettare e realizzare interventi concreti mirati al sostegno educativo per i minori e le famiglie, all’inclusione sociale e culturale per le persone immigrate, alla collaborazione con il mondo della scuola per progetti didattici e formativi per studenti e insegnanti, al sostegno alla genitorialità e alla formazione per gli operatori sociali.

Questa collaborazione porterà non solo a dare continuità alle attività che Disleporedia ha svolto in questi anni ma ad arricchirle con nuovi servizi e progetti. Disleporedia quindi non si fermerà !!

RIPRENDE LO SPORTELLO GRATUITO DI ASCOLTO E CONSULENZA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E AGLI INSEGNANTI A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE: IL PRIMO E IL TERZO SABATO DI OGNI MESE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,30 CON LE NOSTRE PSICOLOGHE CHE CI HANNO SEGUITO IN QUESTI ANNI.

LO SPORTELLO SARA’ ATTIVO PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE EPICENTRO/L’ISOLA IN CORSO VERCELLI, 104, A IVREA

SARA’ INOLTRE POSSIBILE ACCEDERE AD UN SERVIZIO DI TUTORAGGIO A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI CHE SARÀ SVOLTO DAGLI OPERATORI DI EPICENTRO/L’ISOLA IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE

Un invito: L’associazione Disleporedia oltre a non fermarsi e continuare la sua opera di volontariato potrà farlo al meglio anche grazie alla generosità di persone che possano e vogliano dedicare parte del proprio tempo, seppur minimo, a far del bene. Ecco, dunque l’invito a ognuno di voi: diamo una mano, diamoci la mano.

GIORGIO FRANCO

PRESIDENTE DISLEPOREDIA ODV

