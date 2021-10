Il titolo dell’interpellanza dice tutto: “Lo sport abbandonato”. L’ha chiamata così il Consigliere Comunale Francesco Comotto. Al primo consiglio comunale utile chiederà al sindaco quali progetti abbia in mente per cancellare una volta per tutte il degrado in cui versa l’impianto sportivo del quartiere San Giovanni dove si svolgono le attività delle società di Rugby e di Atletica leggera.

“L’impianto – dice – necessita di lavori di manutenzione alcuni dei quali di una certa rilevanza….”