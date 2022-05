Abemus nuovo cda dell’SCS, l’azienda municipalizzata specializzata in rifiuti di proprietà dei 57 comuni dell’eporediese. Alla presidenza Calogero Terranova, alla sua sinistra (si fa per dire) Stefano Tuberga e alla sua destra (non si fa per dire) la valdostana Barbara Guglielmino. Manuale “Cencelli” in mano, Terranova era il candidato del Partito Democratico, quindi anche di Strambino, Stefano Tuberga quello di Caluso e ad indicare la valdostana Barbara Guglielmino ci ha pensato, all’ultimo minuto, l’assessore comunale di Ivrea, il leghista Giuliano Balzola.

Domanda…. Ma com’è stato possibile che il centrosinistra si sia aggiudicato la presidenza con la città più [...]