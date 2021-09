Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Problema assembramenti sulla linea ferroviaria Torino-Aosta. Se n’è parlato anche l’altra sera in consiglio comunale grazie ad una mozione che portava la doppia firma di Fabrizio Dulla e Andrea Benedino, entrambi pendolari, entrambi del Pd.

Al centro del dibattito la necessità di far sedere attorno ad un tavolo (e lo deve fare il sindaco Stefano Sertoli) gli assessori regionali ai trasporti del Piemonte e della Valle d’Aosta per risolvere una volta per tutte [...]