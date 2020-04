IVREA. Detenuto nasconde il telefono negli slip

Durante un normale giro di controllo al primo piano del carcere di Ivrea, gli agenti della polizia penitenziaria hanno recuperato, addosso ad un detenuto italiano 32enne, in carcere per omicidio, un micro telefono cellulare occultato nella mutande, con scheda nano sim inserita.

A darne notizia Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria.

“Solo grazie al personale in servizio si è evitato che la casa circondariale di Ivrea divenisse un centro telefonico pubblico, chiaramente illecito”, commenta Beneduci.

L’Osapp sottolinea l’esiguo personale in servizio a Ivrea che opera “con esigui dispositivi di protezione individuale che l’amministrazione non fornisce in misura sufficiente, tanto che ci si è dovuti rivolgere al Comune e ad alcune aziende del Canavese che hanno provveduto alle necessità”.

