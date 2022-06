Un detenuto ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria, l’altra sera, nel carcere di Ivrea (Torino). A darne notizia il Sarap, il Sindacato autonomo ruolo agenti penitenziari. Nel locale infermeria della casa circondariale, intorno alle 18 di mercoledì, un detenuto di origini marocchine ha dato in escandescenza, provocando la rottura del computer in dotazione all’ufficio, per poi successivamente scagliarsi con violenza contro l’agente di polizia in servizio, prendendolo a pugni.

“Solo grazie all’intervento dell’addetto alla sorveglianza generale e l’ausilio di altro personale si è evitato il peggio – segnala il coordinatore nazionale del Sarap, Mattia Frau – da tempo segnaliamo episodi simili e torniamo a chiedere l’introduzione di mezzi di difesa come teaser e bodycam. Donne e uomini della polizia penitenziaria sono servitori dello Stato e dovrebbero essere tutelati”.

Commenti