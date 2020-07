IVREA. Deruba due connazionali. Pakistano arrestato in flagranza

Ad Ivrea, i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane del Pakistan, 22 anni, disoccupato e con alcuni precedenti, responsabile del furto di un portafoglio e di un braccialetto in argento a due connazionali che stavano dormendo su un treno diretto in Val d’Aosta, dove risiedono.

La vicenda in questione risale alla scorsa notte. In prossimità della stazione di Ivrea, scoperto dalle vittime, si è messo a minacciare i due connazionali con un coccio di vetro, colpendo con calci e pugni i due soggetti e provando a dileguarsi.

L’immediato intervento dei carabinieri ha reso inutile la fuga.

