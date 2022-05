Per anni con il suo negozio, con il suo carisma, con la sua frizzante età, con il suo sorriso e le tante iniziative, ha mantenuto viva quella beneamata e bistrattata via Arduino. Meliloto non c’è più. Debora Noro ha chiuso i battenti e lo ha fatto svendendo tutto e raccontandosi minuto dopo minuto sul profilo facebook, conciò rendendo la “dipartenza” meno impegnativa per i tanti che in città l’hanno amata per davvero.

“I negozi – ha scritto lanciando un appello ai naviganti – quelli piccoli, le botteghe, illuminano con le loro vetrine e la [...]



