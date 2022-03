Venerdi 25 marzo riprendono “I Venerdì del Botta” con l’evento: Dantedì – Oreste Valente al Liceo “Carlo Botta” di Ivrea presso l’Auditorium “Giovanni Getto” del Liceo con la presentazione del libro “innamoratamente O-restando Dante” di Oreste Valente, Edizioni Pedrini. Testo, Poesia, Coralità e Persone emergono dal lungo percorso di ricerca attoriale e poetica, un viaggio in Italia e dall’altra parte del mondo. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Oreste Valente, ex allievo del Liceo Botta, è laureato in Lettere Classiche (Lingua e Letteratura Greca) presso l’Università di Torino.

Diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, ha studiato e si è formato con Laura Adani, Enza Giovine, Judith Malina/Living Theatre, Rena Mirecka/Grotowski, Regina Bianchi, Mario Monicelli, Mario Missiroli, Giorgio Albertazzi, Accademia Lunakarskj/Mosca, Stefano Bollani, Roy Paci, Valeria Ambrosio, Cristina Pezzoli.

Attore in teatro, cinema, TV, radio, in Italia, Francia, Inghilterra. In Argentina lavora stabilmente in spettacoli di vario genere al fianco di tantissimi attori, diretto da tanti registi. E’ regista lui stesso ed è voce e autore di Easywebradio, telesoftware e di RadioRAI per la quale ha attualmente in programmazione “Le avventure del Pagliaccio Oreste”.

Attivo come direttore artistico in varie manifestazioni culturali e festival, tra i quali dal 1996 il Premio Porto Venere Donna, è docente in cattedra presso la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires e insegna materie teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado.

È protagonista nel ruolo di Dante ne “La vita Nuova”, opera musicale scritta e diretta da Nicola Piovani.

Ha scritto per le Edizioni Pedrini e con il patrocinio della Società Dante Alighieri il suo primo libro “innamoratamente O-restando Dante” che presenta in anteprima nel Liceo dove si è formato e cresciuto.

