IVREA. Dalla pummarola ai soldi dell’Europa per la Ico. In libreria il libro sulla vita di Tiraboschi

Finita la raccolta delle pere abate, la scorsa settimana il senatore/contadino Virginia Tiraboschi ha lasciato per un momento da parte le coltivazioni ortofrutticole per dedicarsi pancia a terra ai grandi temi che attanagliano il pianeta. In primis lo scontro Usa/Cina di cui comprende ma non giustifica la guerra commerciale [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti