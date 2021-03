IVREA. Oggi pomeriggio davanti al carcere di Ivrea per ricordare la morte di “Baleno”

Questo pomeriggio, davanti al carcere di Ivrea, una ventina di anarchici, si sono ritrovati per celebrare in silenzio la morte dell’amico Edoardo Massari, suicida in carcere il 28 marzo del 1998.

Edoardo Massari (detto Baleno) nasce il 4 aprile 1963 in una famiglia operaia originaria di Brosso (Valchiusella), sin da [...]





