E’ in programma domani un consiglio comunale con all’ordine del giorno pochissimi punti in discussione, tra gli altri la nomina del presidente della Fondazione Guelpa. La scelta, come già più volte anticipato, è caduta su Bartolomeo Corsini che, perlatro, dalle dimissioni di Roberto Battegazzorre in avanti, ne ha praticamente fatto le veci.

La sua nomina era stata rinviata per consentire ai consiglieri comunali di incontrare e fare due chiacchiere con i candidati (oltre a Corsini anche Franco Daniele Selvaggio), cosa che nel frattempo è avvenuta.

Il consiglio sarà anche chiamato ad esprimersi sul testamento olografo [...]