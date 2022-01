Parliamo dei cosiddetti “mozziconi” di sigaretta buttati qua e là in giro per la città. Esiste una legge del dicembre 2015 (la 221) nata per promuovere misure di green economy che, al divieto di abbandono di mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi, in un preciso articolo suggerisce ai Comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori.

Si aggiunge il divieto di abbandono per scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare punibile con sanzioni da 30 a 150 euro, aumentate fino al [...]