Il Circolo del Partito Democratico Ivrea – Cascinette organizza un incontro su “CRISI UCRAINA – Possibili scenari e ripercussioni internazionali”. Si terrà lunedi 7 marzo alle ore 21 in sala Santa Marta.

Sarà possibile partecipare all’evento anche da remoto, tramite link diretto disponibile un’ora prima dell’incontro sulla pagina Facebook del PD – Circolo Ivrea e Cascinette

Introduce: Luca Spitale, Segretario Circolo PD Ivrea e Cascinette

Intervengono: Alessandro Alfieri, Senatore – Segretario Commissione permanente Affari Esteri del Senato ( in collegamento via Web), Davide Gariglio (Deputato PD ( in collegamento via Web) e Alberto Avetta, Consigliere Regionale PD

Modera: Fabrizio Dassano, autore e docente di storia militare

