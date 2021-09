Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Più si avvicina l’autunno e più in città cresce l’ansia da Carnevale. Si farà? Non si farà? Come sarà? Il dubbio attanaglia in tanti e, come si sa, una decisione vera e propria non è ancora stata presa. La verità è che la macchina della manifestazione è talmente complessa e complicata, e i costi così elevati, che decidere oggi, in tempi grami di pandemia e di provvedimenti dell’ultimo minuto, cosa fare anche solo domani mattina [...]