Un detenuto del carcere di Ivrea è morto in ospedale per le complicazioni dovute al Covid: non era vaccinato.

Altri 33, invece, sono risultati positivi dopo i tamponi e si trovano, in gran parte, nel reparto al secondo piano della casa circondariale che, come da prassi, è stato chiuso per evitare ulteriori contagi. Il garante dei detenuti di Ivrea, Raffaele Orso Giacone, ha effettuato nelle scorse ore un sopralluogo all’interno della struttura.

Al momento solo due persone hanno sviluppato lievi sintomi da Covid. La maggior parte dei detenuti di Ivrea, oltretutto, è stata regolarmente vaccinata: sono meno di una decina i no vax su oltre 200 detenuti.

Commenti