IVREA. Covid-19: il laboratorio analisi dell’Asl To 4 nella rete regionale

Il laboratorio analisi dell’Asl To4, a Ivrea, entra a far parte della rete regionale dei laboratori accreditati a effettuare i test per il covid-19. A Ivrea, da domani, saranno analizzati i tamponi rino-faringei. L’azienda sanitaria ha identificato un gruppo di medici, biologi e tecnici dedicato esclusivamente ai test per il coronavirus che sarà impegnato 24 ore su 24. Con un’apparecchiatura specifica sarà possibile effettuare fino a 100 esami al giorno e ottenere l’esito in soli novanta minuti

