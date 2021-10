Chi non l’aveva ancora vista “incavolata” (per non dire peggio) e s’è collegato al consiglio comunale in streaming di lunedì scorso, sa di che cosa sa essere capace. Chi se l’è persa rimarrà con il dubbio. A scatenare la “furia” dell’assessore alla cultura e al commercio Costanza Casali, una duplice interpellanza sulla biblioteca civica chiusa al pubblico in presenza (ma aperta al prestito sulla soglia) fino a sabato scorso 23 ottobre.