Ha resistito qualche giorno e poi è scoppiato come una pentola a pressione. Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, lo ha fatto con un post sul suo profilo di Facebook. Più che un commento una denuncia con il dito puntato diritto diritto sulla Lega di Anna Bono, Giuliano Balzola e Alessandro Giglio Vigna, ma anche su gran parte dell’attuale maggioranza del sindaco Stefano Sertoli.

La Magica Parata del Libro?

“E stata davvero una specie di incantesimo, un momento surreale, vivo, importante – scrive – Un momento per tutte e tutti. E lo è potuto essere anche perchè sono state fatte delle lotte, delle battaglie dietro le quinte. È giusto che la città sappia una cosa: l’evento ha rischiato di saltare perchè all’interno delle forze di maggioranza della Giunta ci sono state forti e assurde opposizioni alla presenza di una drag queen in sfilata. Tali opposizioni hanno travolto l’assessore di riferimento come se stesse per scoppiare uno scandalo…”.

E poi sempre Cosmo a raccontare di un clima s’era fatto davvero pesante.

“L’urgenza di non far saltare l’evento, la nostra “forza” nel negoziare le condizioni (la condizione principale era una “banalissima” inclusività) e la mediazione dell’assessore hanno salvato la sfilata e tutto è andato liscio – aggiunge – Ma si sappia che all’interno delle forze di maggioranza esistono preoccupanti spinte omofobe. E da parte dell’opposizione un assordante silenzio. Abbiamo deciso di portare avanti il progetto ma in ogni caso denunciare questo atteggiamento che nella nostra città rischia di fare danni (se non li ha già fatti). Il continuo tentativo di una certa forza politica di controllare la vita culturale di questa città indicando ospiti non graditi (per orientamento sessuale, etnia o appartenenza politica) deve finire. La cultura non è esclusione o distruzione di quello che viene individuato come “nemico”. E non esiste dibattito sull’inclusione, perchè l’inclusione è la premessa di ogni cultura democratica…”. Insomma “Benvenuti nel 2022” passa e chiude.

Che poi noi, in realtà, qualche anticipazione sulle polemiche l’avevamo data nell’articolo “Scialla”, sottolineando la non metamorfosi di una città “vecchia dentro” che continua a vivere di tradizione e di ricordi perchè quando c’era lui cara lei, e quel lui è “Adriano”.

Tra i primi a commentare c’è il segretario cittadino del Pd Luca Spitale. “Da anni – denuncia – denunciamo queste cose dentro e fuori il consiglio comunale, spesso inascoltati, anche dai giornali. Se avessimo saputo a tempo debito delle difficoltà di cui parli certamente avresti avuto il nostro totale sostegno. Non posso accettare accuse di “silenzio assordante “ rispetto ad una discussione alla quale non mi è stato permesso di partecipare. La mancanza di condivisione nelle scelte, vedasi ad oggi la totale mancanza di condivisione dell’intero programma per “Ivrea capitale del libro”, porta a questo. Da segretario politico del maggiore partito di opposizione posso dirti che sono stato, in canottiera e con qualche litro di acqua naturale, attaccato al furgone per tutto il percorso, con i miei figli divertiti, con molti altri esponenti politici di opposizione. Questo è il modo più potente che conosco per sostenere un’iniziativa….”. A sentire quelli della maggioranza, però, il problema non sarebbe affatto la Drug Queen, ma la sfilata collegata a “Ivrea capitale del libro”.

“Cosa vuole ancora il signor Cosmo? – incalza il consigliere comunale Maria Piras – Si è esibito, ha preso i nostri soldi, non gli basta? Fa un’accusa a tutta la maggioranza e io a sentirmi dare dell’omofobo proprio non ci sto. Il discorso è sempre stato un altro, sull’opportunità della sfilata e sul buon gusto. A me della drug queen non me ne frega niente. Critico il contesto che non c’entrava niente. Critico la “critica alla maggioranza considerando che Cosmo è il genero del consigliere comunale di maggioranza Tony Cuomo. Probabilmente Cosmo sperava in tutt’altra visibilità e oggi vuole che si parli di lui. Visto che ce l’ha con una maggioranza che ha espresso perplessità e una minoranza che se n’è stata zitta, non gli è venuto il dubbio che la maggioranza in generale non fosse d’accordo. Tiri le conclusioni….”.

Anche più netto Marco Neri dei Fratelli d’Italia. “L’omofobia a questa maggioranza non si addice – stigmatizza – Questa maggioranza fa già fatica a definirsi di centrodestra, figuriamoci di destra. L’omofobia appartiene ad una destra estrema che in città non c’è. E poi Cosmo è il genero di un consigliere comunale di che cosa stiamo parlando. Al massimo abbiamo contesto questa manifestazione collegata alla Capitale italiana del libro. Alla sfilata, non so se Cosmo se n’è accorto c’era anche qualche esponente dell’Amministrazione comunale. Lo giuro: non ho mai sentito parola distorta verso i gay da parte anche solo di uno dei consiglieri comunali. Mai sentito in alcun contesto particolare. E’ un problema che non esiste!”. Tra i tanti non poteva mancare il commento dell’ex consigliere comunale Andrea Benedino che è stato anche ex consigliere nazionale dell’Arcigay e consigliere nazionale dei gay del Pd. “Ringrazio Cosmo per questa denuncia, il cui unico limite è – a mio modesto avviso – di arrivare un po’ a scoppio ritardato o quanto meno ad evento concluso – commenta – Meglio sarebbe stato far scoppiare la polemica al momento giusto. Sinceramente non mi stupisce scoprire come all’interno della maggioranza attualmente alla guida della città di Ivrea vi siano “spinte omofobe”, come peraltro anche “spinte xenofobe”: per chi come me di politica in città si occupa da anni non è certo una gran notizia, tanto che abbiamo passato gli ultimi quattro anni in Consiglio Comunale a denunciarle – spesso in solitudine – e a cercare di evidenziare le contraddizioni interne a questa maggioranza. E’ quindi importante che anche gli organizzatori degli eventi smettano atteggiamenti omertosi (comprensibili da parte di chi dovrebbe scegliere tra rinunciare alla protesta o perdere un finanziamento) e denuncino pubblicamente questi tentativi di condizionamento politico nei loro confronti. Leggo dalla denuncia di Cosmo che l’Assessora Casali li avrebbe difesi, individuando una “mediazione” (che poi magari qualcuno mi spiegherà cosa c’era da mediare..) e la ringrazio perché la miglior virtù di un assessore alla cultura è la capacità di mantenere la schiena dritta di fronte a certe pressioni. Sinceramente però la denuncia dell'”assordante silenzio delle opposizioni” non la capisco: penso di avere qualche titolo in questa città per le battaglie che ho condotto sui diritti civili qui e anche a livello nazionale per non essere tacciato di moderatismo o di timidezza su questi temi e come me anche altri miei ex colleghi e colleghe consiglieri. Al di là, quindi, dei comprensibili cerchiobottismi del momento, sinceramente l’unico assordante silenzio che ho visto in questi anni è quello delle vittime di queste pressioni, finalmente rotto dalla forza della denuncia di Cosmo, che spero vorrà portare fino in fondo, sollevando il velo dell’ipocrisia che spesso avvolge questi temi!”. A Benedino s’aggiunge il consigliere comunale Gabriella Colosso, da sempre molto sensibile a queste tematiche. “Da anni – dice – mi batto, tutto il partito di cui faccio parte, contro pregiudizi, omofobia, diversità. L’ho fatto anche in consiglio o come presidente della Consulta Stranieri, ad esempio portando all’inaugurazione della consulta stranieri Battaglia presidente GLBT. Facile? Direi di no! Al riguardo fu molto “più aperto” Monsignor Bettazzi rispetto alcuni Consiglieri di maggioranza. Detto questo condivido le parole di Benedino che sarebbe stato giusto uscire quando c’era la polemica e non a evento concluso, forse anche la minoranza avrebbe potuto esprimersi.”.

