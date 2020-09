Alza le spalle il consigliere comunale Donato Malpede. Di quel che dice, pensa e fa il suo ex riferimento in giunta non gliene può fregare di meno. E’ vero, lì per lì, quando era venuta fuori la notizia del “licenziamento” di Elisabetta Ballurio un po’ [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti