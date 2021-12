Dopo aver approvato un protocollo d’intesa con Film Commission Torino Piemonte per incentivare la produzione di film in città, l’Amministrazione comunale di Ivrea prosegue il cammino intrapreso per creare una rete di collaborazioni finalizzate a realizzare progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il patrimonio turistico, artistico e culturale di Ivrea.

L’Assessora Costanza Casali ha partecipato martedì 30 novembre al primo incontro della Rete Regionale di FCTP, un appuntamento durante il quale è stato possibile confrontarsi sullo stato attuale della Rete e sulle sue opportunità di sviluppo e che è [...]