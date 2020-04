IVREA. Coronavirus, sopralluoghi della procura nelle case di riposo

“Non sono bastate le telefonate di allarme di qualche settimana fa sulla Mater Dei di Tortona, poi le preoccupazioni espresse in Commissione sulle RSA, gli appelli e infine la denuncia pubblica su quella che avevamo definito una bomba a orologeria.

Abbiamo usato la parola ‘mosche’ perché a nostro avviso in quei luoghi si stava morendo in silenzio, senza nemmeno la chiamata di un parente o il tampone per sapere che cosa fosse successo”.

Così, in una nota, il capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito alla situazione “sempre più grave” nelle residenze per anziani della regione.

“Il timore è che il fenomeno – prosegue Grimaldi – si estenda a macchia d’olio e sono scattate le indagini dei Nas su tutto il Piemonte, con sopralluoghi delle procure di Torino, Ivrea, Biella, Cuneo, Vercelli e Novara. Gli operatori hanno lavorato per settimane senza le adeguate protezioni e lo hanno denunciato in tutte le sedi possibili.

Ora ne vediamo gli effetti e i numeri sono spaventosi. Per giorni, mentre crescevano le denunce di operatori, sindacati, dirigenti, parenti, abbiamo chiesto alla Giunta numeri precisi e un piano di intervento giornaliero; la scorsa settimana ci è stato risposto che sarebbero arrivati gli screening sierologici. Ora non si tratta più di rispondere solo a noi, ma all’intera comunità piemontese”.

