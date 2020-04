IVREA. Coronavirus, la Procura indaga su 8 case di riposo: “Fatto il possibile sulla prevenzione?”.

Sono per ora otto le case di riposo sulle quali sono in corso gli accertamenti della procura di Ivrea. “Ma non è escluso che, su segnalazione dei carabinieri, possano aggiungersene delle altre”.

Così il procuratore capo, Giuseppe Ferrando, fa il punto sulla situazione delle indagini scattate dopo l’aumento di decessi in alcune Rsa a nord di Torino dovuti al diffondersi del coronavirus.

“Dopo i verbali dei carabinieri abbiamo chiesto all’Asl To4 di relazionare in merito alla gestione di alcune strutture – spiea il magistrato -. Vogliamo verificare i decessi dell’ultimo periodo e capire se l’azienda sanitaria e le Rsa hanno fatto tutto quello che dovevano in termini di assistenza e prevenzione”.

Al momento i fascicoli sono aperti per permettere gli accertamenti, ma sono senza indagati e senza ipotesi di reato.

Intanto è scoppiata la polemica politica in Regione.

Soffia il vento della polemica intorno alle Rsa del Piemonte. Una delibera della giunta regionale, non ancora pubblicata sul bollettino ufficiale ma richiamata negli atti di alcune Asl, prevede dallo scorso 20 marzo l’attivazione, nelle case di riposo, di posti letto per i pazienti positivi al Coronavirus.

L’obiettivo è alleggerire la pressione sugli ospedali sfruttando spazi nuovi o comunque inutilizzati. Ma da qui al timore che le Rsa diventino dei lazzaretti il passo è breve. Tanto che alcune strutture si sono rivolte a un legale, l’avvocato Maria Grazia Cavallo, che ha preso subito una posizione drastica:

“Sarebbe un errore gravissimo. Gli anziani ospitati nelle residenze sono i soggetti più deboli fra i deboli, Per quanto bene attrezzate, le Rsa non sono funzionali a gestire situazioni del genere: diventerebbero delle bombe di contagio”.

Sullo sfondo, intanto, si muovono i carabinieri del Nas. Il comando di Torino ha avviato di propria iniziativa una serie di accertamenti sulle case di riposo nel territorio di competenza (il Torinese e le province di Vercelli, Biella, Novara e Vco) e i primi report sono già stati trasmessi alle rispettive procure. Molti sono gli aspetti al vaglio degli investigatori dell’Arma a cominciare dalle morti registrate nelle ultime settimane: una quarantina a Vercelli, una trentina a Grugliasco ma non solo. Tra i sindacati che si occupano di tenere il conto si parla di centinaia di casi. Le opposizioni sono già partite all’attacco.

“La giunta ammetta l’errore e cancelli la delibera”, dice Marco Grimaldi, consigliere regionale di Luv. Fra le “cinque domande” che il Pd rivolge ai vertici della sanità regionale ne figura una sulle case di riposo: “Come è stato possibile non prevedere tamponi e dispositivi di protezione per tutti e chiedere alle Rsa di istituire reparti ad hoc?”.

Da un gruppo di 50 sindaci della provincia di Torino è stata preparata una lettera per il governatore Alberto Cirio: i firmatari propongono di “ridefinire le catene di comando” perché sulle Rsa, così come per i protocolli su tamponi e mascherine, “occorre un lavoro di squadra”. “Non possiamo far finta che non ci siano problemi”, dice il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà. La Regione Piemonte accusa invece il governo di aver ricevuto risorse, dalle mascherine ai caschi di ventilazione, ben al di sotto del minimo vitale”.

