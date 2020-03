IVREA. Coronavirus: Ivrea sospende sine die tutti i mercati

Dopo un sopralluogo congiunto del sindaco Stefano Sertoli e dell’assessore al commercio Costanza Casali, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alle forze dell’ordine, il Comune di Ivrea ha deciso di sospendere i mercati sino a data da destinarsi. La decisione è stata presa per evitare assembramenti nelle aree mercatali e per la tutela della salute dei cittadini. “Il bene primario da tutelare in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, è la salute di tutti i cittadini e in quest’ottica è stato deciso di sospendere i mercati della città”, dice l’assessore Costanza Casali. La decisione è stata assunta vista l’impossibilità di garantire un accesso ordinato e in sicurezza da parte degli utenti alle aree mercatali.

