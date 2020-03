IVREA. Coronavirus, il Comune chiude anche il cimitero

CORONAVIRUS – Dal 17 marzo fino al 3 aprile il Comune di Ivrea ha deciso di chiudere anche il cimitero. Il sindaco Stefano Sertoli, in virtù delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, ha firmato questa mattina l’ordinanza che sospende l’accesso al pubblico. Sarà garantita l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. Per i funerali ammessa la presenza di un numero massimo di dieci persone. Le imprese funebri dovranno anche concordare gli orari dei funerali con il Comune per consentire il distanziamento tra una cerimonia e l’altra.

