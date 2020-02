IVREA. Coronavirus: il Carnevale di Ivrea prosegue come da programma

Nessuna modifica, per ora, al programma dello Storico Carnevale di Ivrea. Lo ha fatto sapere la Fondazione che organizza la manifestazione eporediese “facendo seguito alle notizie diffuse in merito ai casi di coronavirus nel nord Italia”.

Il carnevale proprio in questo weekend vivrà il suo clou. “La Fondazione dello Storico Carnevale – fanno sapere da Ivrea – informa di essere in costante contatto con tutte le autorità preposte, in particolare Asl, Comune di Ivrea, Regione Piemonte e Protezione Civile.

In mancanza di ulteriori sviluppi la manifestazione non subirà modifiche e si svolgerà nel pieno rispetto del programma”. La Fondazione informerà tempestivamente cittadinanza e pubblico nel caso di aggiornamenti che possano portare a modifiche di quanto già comunicato.

Commenti