IVREA. Coronavirus. Comdata chiude. Forse un quarto caso

Chiusa fino a data da destinarsi la sede Comdata di Ivrea. E’ quanto ha stabilito l’azienda, oggi pomeriggio, insieme ai sindacati, in virtù di tre dipendenti risultati positivi al coronavirus. Un quarto caso è in fase di valutazione. Comdata, che si occupa di call-center e occupa ad Ivrea circa mille lavoratori, sta avviando il telelavoro per far fronte a diverse commesse. I sindacati hanno richiesto l’immediato accesso alla cassa integrazione straordinaria . “Siamo vicini a tutte le lavoratrici e i lavoratori e soprattutto ai colleghi risultati positivi, per i quali l’azienda ci conferma che sono stati fortunatamente dimessi dall’ospedale e sono a casa in quarantena”, fanno sapere i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

