IVREA. Coronavirus: Bonomo (Pd), il Piemonte cambi la strategia su tamponi

“La Giunta regionale deve cambiare strategia sui tamponi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia come sia necessario farlo ai sintomatici, ma in Piemonte vengono effettuati solo a chi presente gravi crisi respiratorie”.

La deputata canavesana del Partito Democratico, Francesca Bonomo, chiede un’inversione di rotta alla maggioranza di centrodestra che governa il Piemonte. “Occorre che sanitari e medici di famiglia vengano sottoposti ai controlli – prosegue Bonomo – affinché chi è positivo non debba più stare a contatto con i pazienti e possa curarsi: per sostituirli, si potranno utilizzare i dottori che stanno arrivando dalle chiamate nazionali. Allo stesso tempo è importante mettere in quarantena preventiva tutti quelli che sono stati a contatto con i positivi”.

Commenti