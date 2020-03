IVREA. Coronavirus. Aggiornamento ospedale di Ivrea. Due i reparti

Qual è la situazione all’ospedale di Ivrea? Dopo un silenzio volutamente forzato i numeri che diamo non sono da considerarsi una sommatoria ma un’istantanea, cioè quel che si registra in questo momento al netto dei ricoveri che ci sono stati in altri ospedali di Torino e di un morto.

Nel reparto week surgery trasformato in reparto “Covind” sono attualmente ricoverate 9 persone, di cui 5 positive al Coronavirus e 4 in attesa dell’esito del tampone.

S’aggiungono altri 4 casi nel reparto “rianimazione” trasformato nei giorni scorsi, anche questo, in reparto coronavirus dopo che a un paziente (giunto dalla Medicina) è stato diagnosticato il Coronavirus.

La direzione ha così deciso di trasferire la rianimazione per soggetti non affetti da Coronavirus in una sala operatoria.

p.s: La redazione de La VOCE, con uno sforzo enorme e i limiti del contesto in cui tutti ci troviamo a vivere, sta cercando di fornire ai propri lettori tutti gli aggiornamenti possibili in maniera assolutamente gratuita, a volte subendo sui social le critiche di chi (per fortuna sono sempre gli stessi) considerava e ancora considera la professione del giornalista una professione morta facilmente sostituibile dal fai-da-te.

Continueremo ad aggiornarvi. Non vi lasceremo soli. Ma anche noi vogliamo lanciare un appello. Oltre alle farmacie e ai negozi di generi alimentari, nell’ultimo DPCM, il governo ha inserito pure le edicole considerando i “giornali” e l’informazione di qualità un bene di cui si può fare a meno. Ricordatevi di noi. Ricordatevi dei giornali. Ricordatevi dell’edicolante sotto casa.

