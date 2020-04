IVREA. Coronavirus: 12 le case di riposo sotto la lente della Procura

S’allarga l’inchiesta della Procura della Repubblica di Ivrea sulle case di riposo dell’Asl To 4 e la gestione dell’emergenza Covid-19. Il procuratore Giuseppe Ferrando intende far luce sulle misure prese dalle residenze per anziani durante la pandemia.

“Vogliamo verificare i decessi dell’ultimo periodo e capire se l’azienda sanitaria e le Rsa hanno fatto tutto quello che dovevano in termini di assistenza e prevenzione”, spiega Ferrando.

Al momento i fascicoli (aperti dopo una serie di esposti presentati dai familiari di alcuni anziani deceduti) servono per permettere gli accertamenti, ma sono senza indagati e senza ipotesi di reato.

Le indagini riguardano la Piccola Lourdes di Brandizzo, la Cinque Torri di Settimo, la San Giuseppe a San Mauro, l’istituto Povere Figlie di Chialamberto e l’Opera Pia Clara di Chivasso.

A queste cinque si aggiungono altri sette fascicoli aperti pochi giorni fa in seguito ad una denuncia del Codacons, con indagini sul presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sui direttori delle Asl e sui responsabili delle strutture Piovano Rusca di Nole, Sereni Orizzonti di San Mauro, Villa Lina a Corio, Residence del Frate a Bairo, Arnaud a Volpiano, Annunziata a Marcorengo di Brusasco, San Giovanni Battista a Bosconero.

Nel mirino, infine, anche due ospedali, quelli di Settimo Toriese (in seguito all’esposto del sindaco Elena Piastra) e il Fatebenefratelli a San Maurizio.

A Vercelli

Come Torino anche a Vercelli. La scorsa settimana si sono svolte le autopsie sui corpi di alcuni anziani. I decessi registrati tra marzo e aprile sono più di quaranta.

Nel fascicolo aperto dalla procura, che indaga per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa, sono indagati il direttore della casa di riposo di piazza Mazzini, Alberto Cottini, e la direttrice sanitaria della struttura Sara Bouvet. L’inchiesta è partita in seguito agli esposti di alcuni parenti e dei consiglieri comunali di minoranza. I consulenti della procura hanno acquisito all’interno della struttura documenti e registri dei pazienti, in modo da verificare se siano stati adottati tutti i protocolli di sicurezza richiesti.

