IVREA. Convegno, fiaccolata e cena per la serata enogastronomica

È il peperoncino il tema dell’undicesima edizione della serata enogastronomica a cura di Il club Papillon di Ivrea e del Canavese. Il 21 febbraio, a partire dalle 18.30, presso la Sala del Consiglio Comunale, si terrà il convegno “Sua maestà il peperoncino”, seguito poi alle 20.15, come da tradizione, dalla fiaccolata per le vie del centro storico con le confraternite paludate. A chiudere la Cena di Gala delle Confraternite enogastronomiche presso l’Istituto Alberghiero C.IA.C. – F. Prat. “Piccante Passione” è il titolo scelto per questo momento conviviale che vedrà ai fornelli la chef Clara Berta del ristorante “Berta” di Pertusio, coadiuvata dagli allievi dell’istituto.

I biglietti sono in vendita sino al 18 febbraio presso il Caffe Canavesano di Ivrea.

Commenti