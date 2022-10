Chi la dura la vince. In vista del consiglio comunale in programma per il prossimo 13 ottobre e che avrà all’ordine del giorno una consistente variazione di bilancio si apprende che, senza toccare l’avanzo, l’Amministrazione comunale è riuscita a trovare 200 mila euro da distribuire, attraverso un bando, a quei commercianti rimasti a bocca asciutta lo scorso anno.

Soldi recuperati nei capitoli della Tari, degli accertamenti Imu e della tassa rifiuti, grazie anche all’allargamento della base imponibile e a chi non approfittato delle “riduzioni” previste.

“Convocheremo tutti i possibili aventi diritto – conferma la vicesindaca [...]