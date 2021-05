Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici dall’Assessorato alla Cultura per l’anno 2021. Attraverso l’erogazione di tali contributi l’Amministrazione comunale di Ivrea intende garantire sostegno ad attività, iniziative e progetti culturali, turistici e di promozione del territorio coerenti con le linee di indirizzo dell’Ente.

Potranno presentare domanda di contributo gli enti e le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo Statuto, che realizzino progetti e iniziative finalizzate alla diffusione e alla promozione della cultura sul territorio che abbiano luogo dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, fatte salve le rassegne che scavallano nell’anno 2021 e che dovranno essere rendicontate entro il 31 marzo 2022.

Non rientrano, tra le iniziative ammissibili, quelle che già beneficiano di contributi assegnati o erogati dal Comune di Ivrea a fronte di convenzioni, patti di valorizzazione, progetti di protezione civile per interventi urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e altri accordi specifici stipulati con il Comune di Ivrea per la realizzazione di attività ed interventi aventi interesse pubblico e/o regolati da apposita disciplina.

Grande novità di questa edizione sarà la possibilità, per le Associazioni che presenteranno progetti o eventi estivi nel periodo compreso tra il 27 maggio e il 15 settembre 2021, di poter usufruire gratuitamente di uno spazio opportunamente allestito all’interno del cortile del Museo civico P.A. Garda. In caso di pioggia sarà invece messo a disposizione gratuitamente il Teatro Giacosa. Servizi, quali service tecnico, servizi di biglietteria, maschere e servizio antincendio saranno forniti a pagamento dal concessionario del cortile. Le associazioni dovranno rispettare il piano di sicurezza e di evacuazione oltre al protocollo anti COVID. Le date degli eventi e di utilizzo del cortile dovranno essere concordate con il concessionario.

Considerando l’intenzione di candidare la città di Ivrea al Bando “Capitale Italiana del Libro” per l’anno 2022, l’Amministrazione comunale ha deciso di premiare con un punteggio specifico le iniziative che prevedranno la promozione del libro e della lettura e mostre a tema.

Per agevolare invece le Associazioni assegnatarie di contributo per l’anno 2020 che a causa della situazione pandemica hanno dovuto inevitabilmente interrompere le rassegne 2020/2021, l’Amministrazione comunale ha concesso loro la facoltà di proroga del termine di tali progetti fino al 31 marzo 2022. Queste associazioni non potranno però partecipare al Bando per la concessione dei contributi anno 2021.

“L’Amministrazione – sottolinea l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – ha cercato di mettersi a disposizione delle associazioni che operano nell’ambito culturale, essendo ben conscia delle grandissime difficoltà che stanno vivendo a causa delle chiusure forzate. Per tale ragione, si è data l’opportunità alle associazioni che non hanno potuto rendicontare le spese relative al precedente bando di scegliere se mantenere il contributo che era stato loro assegnato, prorogando l’effettuazione delle rassegne progettate sino al 31 marzo 2022, oppure rinunciare al contributo stesso e partecipare al nuovo bando. Inoltre, l’Amministrazione, per aiutare ulteriormente le associazioni ed evitare loro un costo per l’allestimento estivo del palco e della platea, come avveniva invece negli anni precedenti, ha inteso farsi carico delle relative spese per la messa a punto del cortile interno al Museo Garda, che andrà a beneficio di tutta la rassegna estiva, che potrà così essere ancora più ricca di eventi”.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2021, tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it, secondo le modalità previste dall’avviso.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili sul sito www.comune.ivrea.to.it sezione “Gare, appalti e bandi – altri bandi”.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate per iscritto esclusivamente via mail all’indirizzo: ufficioeventi@comune.ivrea.to.it entro il 18 maggio 2021.

