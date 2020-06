IVREA. Conto consuntivo… Quei 12 milioni di avanzo che non ci sono

Il prossimo Consiglio Comunale, fissato per lunedì 15 giugno alle ore 18,30 in video, sarà piuttosto carico di argomenti di notevole rilievo. Si andrà infatti ad approvare il Consuntivo dell’anno 2019, i regolamenti IMU ed Entrate, la definizione delle nuove aliquote IMU, il differimento del pagamento della prima rata IMU per le persone in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria oltre a una poderosa variazione di bilancio, la n. 5.

Il Conto Consuntivo può contare su un avanzo di appena 981 mila euro e rotti

Il consuntivo presenta un avanzo di amministrazione pari a € 12.407.568,46, di cui disponibile € 981.256,84 e con un fondo cassa di €. 8.266.297,83. “Abbiamo incrementato la velocità dei pagamenti – commenta il vicesindaco Elisabetta Piccoli – e contenuto lievemente la spesa corrente. Abbiamo aumentato la capacità di reperire risorse tramite bandi, eliminato buona parte dei residui eliminabili, reso coerente il conto economico inserendo il complessivo importo del fondo crediti dubbia esigibilità. L’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di migliorare la riscossione proprio per abbattere questo fondo crediti di dubbia esigibilità che occupa da anni ben il 70% dell’intero avanzo. In questo modo si potrebbero liberare risorse e accendere quei mutui necessari per efficientare il patrimonio immobiliare comunale che presenta gravi problematiche manutentive e fare quegli investimenti che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale quali il palazzetto dello Sport, la nuova biblioteca, Palazzo Giusiana, L’Asilo Olivetti e il Castello che proprio in questi giorni ha quasi terminato un primo importante restyling…”.

In parole povere gran parte dell’avanzo non esiste, non è disponibile, non c’è oggi e non ci sarà domani. E parliamo di multe non riscosse e tasse non pagate accumulate negli anni. Crediti di attività commerciali che hanno chiuso o di cittadini emigrati in altri comuni. Tutto chiaro? Speriamo di sì. Una montagna di soldi che in più di una occasione e nel corso degli anni, il consigliere comunale Francesco Comotto ha chiesto, inascoltato, di togliere dalle colonne dell’Avere…

Arriva la IUC

Con la legge di bilancio 2020 è stata abolita la IUC (con IMU, TASI e TARI), sono state fuse IMU e TASI in un unico tributo ed introdotte alcune importanti modifiche nella riscossione. Cosa cambia però per i contribuenti di Ivrea? “Abbiamo fatto il possibile per migliorare e contenere la situazione impositoria – aggiunge il vicesindaco Elisabetta Piccoli – perché nonostante le previsioni di minori entrate non abbiamo voluto aumentare all’11,4 come avremmo potuto l’IMU sulle seconde case ma l’abbiamo lasciata ai valori precedenti cioè 10,1 per i residenti e 10,6 per i non residenti. Abbiamo introdotto da regolamento anche la possibilità di pagare con una dilazione l’IMU per gli eredi e cosa importantissima di cui l’Assessore al Bilancio va molto orgogliosa, la manovra per incentivare la ristrutturazione delle seconde case allo scopo di facilitare gli affitti brevi e le locazioni turistiche. Si andrà infatti a riconoscere uno “sconto“ di 2 punti sull’IMU per 3 anni , una riduzione degli oneri e una facilitazione delle pratiche edilizie per chi vorrà recuperare immobili al momento vuoti e da ristrutturare. Sempre nell’ottica di favorire il contribuente si è deciso di applicare l’interesse minimo sugli avvisi di accertamento esecutivi, ampliato il range della rateizzazione al massimo consentito dalla legge, privilegiando la flessibilità rispetto alla rigidità degli scaglioni. Lasciando quindi al funzionario la scelta della rateizzazione in accordo con il contribuente. Sarà importante in questi anni avvicinarsi sempre di più ai contribuenti con un atteggiamento di “conciliazione” nel rispetto delle regole per migliorare da un lato il servizio e dall’altra le Entrate che purtroppo hanno causato negli anni un livello del fondo svalutazione crediti elevatissimo che di fatto ingessa il bilancio…”.

Una misura della quale la Giunta e l’Assessore al Bilancio va orgogliosa è quella del differimento della scadenza della prima rata IMU a tutti quei contribuenti che versano in difficoltà economica conseguente a questo periodo di emergenza sanitaria.

A partire dal 1° luglio, sarà pubblicato sul sito del Comune un modello di autocertificazione che consentirà al contribuente di certificare la propria situazione di difficoltà economica quale, ad esempio, la perdita del lavoro, la cassa integrazione, la chiusura forzata dell’attività, ecc., ovviamente a seguito di questo particolare ed eccezionale momento storico.

Commenti