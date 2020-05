IVREA. Consulenti di Comonext a disposizione delle Aziende (COMUNICATO)

L’innovation hub a Lomazzo (CO) estende al Canavese l’iniziativa a supporto di aziende, cooperative e associazioni per affrontare la ripartenza. #insiemeperleimprese è uno sportello gratuito di consulenza on-line nato dalla collaborazione con Icona srl, associazioni del territorio, camere di commercio e istituti bancari.

Ivrea, 11 maggio 2020 – Nell’ambito del progetto di riqualificazione delle Fabbriche ex Olivetti di Ivrea, in forza dell’accordo con ICONA srl siglato lo scorso gennaio e della volontà di sviluppare una collaborazione sempre più solida con il Canavese, ComoNExT – Innovation Hub attiva sul territorio il servizio #insiemeperleimprese, sportello di consulenza gratuita per le imprese e per le cooperative, per sostenerle nella Fase 2 della crisi Covid.

#insiemepreleimprese costituisce la prima iniziativa di “ComoNExT MEETS Ivrea” (www.cmivrea.it), la partnership volta allo sviluppo di progetti innovativi sul territorio del Canavese ed è supportata dalle realtà più rappresentative della zona: Confindustria Canavese, API – Associazione Piccole e Medie Imprese Torino e Confcooperative Piemonte Nord, hanno accolto con favore l’iniziativa sostenendone la promozione verso i loro associati.

“Abbiamo voluto lanciare l’iniziativa #insiemeperleimprese proprio all’inizio della Fase 2 – ha dichiarato Stefano Soliano, Direttore Generale di ComoNExT – perché riteniamo sia un momento particolarmente delicato, che vede l’ingresso di numerose realtà produttive anche del Canavese in quella “nuova normalità” che si sta avviando. Per tale motivo ci è parso indispensabile condividere questo progetto con gli organismi territoriali che stanno supportando ComoNExT ad intraprendere un nuovo percorso di innovazione nel fertile bacino di Ivrea e del territorio circostante: Confindustria Canavese, API Torino e Confcooperative Piemonte Nord, a partire dalla nostra partnership con ICONA srl. Il polo Fabbriche ex Olivetti costituisce infatti un’opportunità di sviluppo per la zona di Ivrea in cui ComoNExT vede inscritti elementi del proprio DNA come lo spirito di collaborazione, di disseminazione e condivisione dei saperi, che si ritrovano nel modello della NExT Innovation. Siamo certi che questa condivisione dei saperi con le realtà di questo territorio sia la strada più adeguata a consolidare lo sviluppo del rinnovato polo Fabbriche ex Olivetti”.

L’iniziativa è soprattutto rivolta alle piccole realtà aziendali del territorio che, dapprima in seguito alla crisi cinese e poi all’emergenza pandemica, hanno visto via via ridursi la disponibilità di componentistica, materie prime, semilavorati. E questo, a Ivrea e nel Canavese, vale soprattutto per i settori dell’elettronica, la meccanica-automotive, lo stampaggio, oltre che per il settore turistico-alberghiero, completamente fermo.

Da oggi, attraverso l’iniziativa #insiemperleimprese, le aziende di Ivrea e del Canavese potranno contare su una vera e propria task force di esperti nei processi innovativi, che potranno supportarli nell’affrontare la crisi in corso facendo leva su quello spirito di resilienza proprio di questo territorio. #insiemeperleimprese è un servizio che offre delle consulenze gratuite personalizzate attraverso una modalità molto semplice: l’azienda interessata può prenotare un appuntamento andando sul sito ComoNExT MEETS Ivrea (www.cmivrea.it); attraverso una video call verrà svolto il primo incontro della durata di circa 45’; in questa occasione si potrà fissare un secondo appuntamento della durata di circa un’ora (anche questo gratuito) per approfondire gli aspetti più tecnici delle problematiche esposte.

Essere a disposizione anche a distanza, con web meeting, webinar, fino alla realtà virtuale; mantenere livelli competitivi adeguati con la comunicazione digitale; individuare nuove occasioni di business; motivare i propri collaboratori; individuare e utilizzare al meglio le opportunità di finanza agevolata. Sono queste le esigenze più comuni nella presente congiuntura anche tra le aziende del Canavese. A queste “ComoNExT MEETS Ivrea” ha voluto rispondere attraverso l’iniziativa #insiemeperleimprese.

“Si tratta di un’opportunità estremamente interessante che permette di poter contare su un accompagnamento valido ed efficace verso un percorso di sviluppo aziendale”, commenta Patrizia Paglia, Presidente di Confindustria Canavese. “Confindustria Canavese ha scelto di finanziare questa iniziativa e di metterla gratuitamente a disposizione delle aziende fermamente convinta della sua utilità e dei vantaggi che esse potranno trarre usufruendo del progetto #insiemeperleimprese; questa attività si va a sommare alle molte altre messe in campo con l’obiettivo di supportare le realtà economiche locali in questa complessa fase di ridefinizione e rilancio aziendale”.

ComoNExT è il Digital Innovation Hub sorto all’interno dell’ex Cotonificio Somaini a Lomazzo (CO) per favorire lo sviluppo competitivo del nostro Paese e promuovere la cultura dell’innovazione. Oggi ospita più di 130 realtà tra aziende e start up che operano in diversi settori e che si contraddistinguono per il carattere innovativo del loro business. ComoNExT offre servizi di consulenza e accelerazione alle imprese che intendono essere competitive sul mercato globale, supportandole nella generazione di nuove idee, sviluppo progetti innovativi, avvio di nuove iniziative imprenditoriali, collaborazioni con società e mondo della ricerca, finanziamenti, internazionalizzazione e sviluppo commerciale.

