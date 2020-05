IVREA. Consiglio comunale registrato? Vergogna!

All’art. 67 del regolamento del consiglio comunale di Ivrea è scritto chiaro e tondo che le sedute devono essere pubbliche. Scopriamo che il 20 di maggio così non sarà. Maggioranza e minoranza discuteranno tre variazioni e alcune interpellanze tra di loro e poi, forse il giorno dopo, si manderà on line la registrazione.

Proprio così. Insomma, nella città dell’informatica, della Ico Valley, della tecnologica Tiraboschi, del poliedrico Sertoli e dell’arguto economista Giglio Pigna, non sono in grado di fare quello che persino i comuni più piccoli e sperduti dell’eporediese sono stati capaci di fare. Un consiglio comunale in diretta utilizzando una delle tante piattaforme a disposizione, a cominciare, manco a dirlo, da Facebook. Vergogna! Vergogna alla politica se c’è il suo zampino! Vergogna ai tecnici comunali e ai funzionari, se questo dipende dalla loro incapacità.

Un consiglio? Alle Opposizioni? Guai ad accettare un compromesso così. O il consiglio si fa on line, in diretta, o niente.

