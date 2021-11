Pelo e contropelo a Vincenzo Ceratti. Alla verifica di maggioranza, convocata in fretta e furia martedì scorso, subito dopo il consiglio comunale lampo, gliene han dette di tutti i colori. Perchè sarà anche stato Generale per quasi tre volte, ma la politica non è una “carnevalata”. Perchè oggi è anche segretario cittadino di Forza Italia e, da un “segretario”, si pretende un cambio di registro e un uso oculato dei social. Perchè un po’ tutti si sono stufati di vederlo un giorno sì e l’altro pure pontificare su Facebook e su Instagra con [...]





