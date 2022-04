Per il terzo anno consecutivo, e per la prima volta in presenza, l’Associazione Quinto Ampliamento organizza una due giorni presso le Officine ICO sul tema delle “Connessioni Sostenibili – Collaborazione e tecnologia: miscela ad impatto”.

L’iniziativa è promossa dal Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale e risponde alla volontà dei territori di diventare sempre più importanti per lo sviluppo sostenibile; il Giro d’Italia della CSR è da anni l’occasione per ascoltare le esperienze delle organizzazioni che hanno fatto della responsabilità sociale un driver strategico di sviluppo.

L’Associazione Quinto Ampliamento è stata fondata nel 2017 e tra i soci annovera Fondazione Olivetti, Message spa, Pubblico 08, AEG e Confindustria Canavese e opera al fine di promuovere e accompagnare il processo di trasformazione dei modelli di impresa per affrontare le nuove sfide non solo economiche ma anche ambientali e sociali. Si tratta di affrontare un processo di cambiamento che porta l’imprenditore e il suo management negli orizzonti della misurazione di impatto valutando anche i costi “nascosti” che la società paga a fronte dei danni subiti dall’ambiente o dell’incremento delle disuguaglianze sociali.

Proprio sul tema dell’impact, Quinto Ampliamento ha fatto convergere l’interesse e l’adesione di oltre 50 organizzazioni di tutta Italia, un impact network denominato Walls Down e che si incontrerà proprio mercoledì 20 per la prima volta in presenza, in una serata dedicata ad Olivetti e al networking tra gli aderenti che saranno presenti (attesi oltre 70 partecipanti).

Giovedì 21 Aprile è invece dedicato alle attività convegnistiche che si terranno presso il Salone dei 2000 delle Officine ICO in via Jervis 11 (entrata dal Visitor Centre). La mattina il titolo è dedicato alle “connessioni sostenibili” e attraverso esperienze pratiche si racconteranno le relazioni profit – non profit, pubblico-privato, tra grandi e piccole imprese e tra formazione e lavoro. Tanti i protagonisti tra cui organizzazioni non profit come Dynamo Academy e Dianova, imprese come OSAI, We Glad, Wise AIR, consorzi come CIAC e tanti altri (qui l’agenda completa https://salonecsrivrea.ilquintoampliamento.it/it). Aprirà i lavori Marcella Mallen Presidente ASVIS.

Nel pomeriggio un panel internazionale di relatori illustrerà invece il tema sempre più attuale della Corporate Digital Responsability.

Tutte le imprese ormai creano e manipolano insiemi di dati e sono quindi interessate dal potenziale offerto da una esplicita politica di responsabilità digitale che riduca i rischi e aumenti la capacità di catturare buone opportunità di business. Più opportunità e meno rischi significano infatti migliori risultati economici, più stabilità, più efficacia.

