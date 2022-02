Ci eravamo lasciati qualche tempo fa con un’intervista facile facile con il segretario Luca Spitale, in vista del congresso cittadino del PD, proiettato verso la riconferma. In mano poco più, o poco meno, di un centinaio di tessere, divise tra le varie correnti del Nazareno ( AreaDem, Dems, Base Riformista, Giovani Turchi, Sinistra Radicale e Energia Democratica) declinate a livello locale in “quelli che stanno con me” e “quelli che non stanno con me”, “quelli che non gliene importa nulla” e “gli ex”, dove per ex s’intendevano in primis Carlo Della Pepa e Domenico Capirone, quest’ultimo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.