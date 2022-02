Lunedì 14 febbraio dalle ore 10,30 si è svolta nella sala conferenze di Confindustria Ivrea la presentazione dei progetti “3M4EU” e “T4EU-Rev40” .

Nell’evento che ha raccontato l’iniziativa, sono intervenuti in tre: Cristina Ghiringhello come presentatrice dell’evento, direttrice di Confindustria Canavese, Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea e Ambra Michela, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Canavese.

La linea comune degli interventi è stato il riconoscimento dell’importanza di iniziative come queste, non solo per il territorio ma soprattutto per gli alunni coinvolti.