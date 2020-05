IVREA. Condannato per stalking non potrà rimettere piede in città

Condannato per stalking nei tre gradi di giudizio ora non potrà più mettere piede a Ivrea, se non per motivi di lavoro. In Piemonte è uno dei primi sorvegliati speciali con divieto di soggiorno per questo tipo di reato.

Lo ha deciso il tribunale di Torino su proposta del commissariato di polizia di Ivrea. Colpito dal decreto un 47enne eporediese che, per anni, ha aggredito e minacciato l’anziana vicina di casa. Ha collezionato 29 denunce per una vicenda iniziata nel 2007 con le prime aggressioni alla donna, una 76enne vedova e invalida.

